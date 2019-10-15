عاجل... وفاة سفير سوريا السابق لدى جامعة الدول العربية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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وكالات
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توفي السفير السوري السابق لدى جامعة الدول العربية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي يوسف الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...
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