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"صحة الإسكندرية": لا وجود لحالات الالتهاب السحائى بين التلاميذ

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:56 م
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صحة الإسكندرية: لا وجود لحالات الالتهاب السحائى بين التلاميذ
تلاميذ المدارس
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داليا الحسين
 
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نفى الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، ما تردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية، مشددًا على أنه لا صحة لوجود أي حالة اشتباه في الإصابة بمرض الالتهاب السحائي في المحافظة.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن ماتردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية "شائعات"، متابعا: "أحفادي في المدارس.. وكل المدارس أمنة وفي تلك المرض هناك أمراض كثيرة تصيب الأطفال".

وأشار إلى أن الطفلة التي توفت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي، موضحًا: " كانت تعاني من ارتفاع درجة حرارة وقيء، ونتائج تحليل الالتهاب السحائي لها سلبية وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وصدمة تسمميه.

ونوه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية إلى أن الحالات التي تم الادعاء بأنه مصابة بالتهاب غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأكمل: "لم يتم إغلاق أى مدرسة في الإسكندرية، ونتعاون مع مدير التعليم بالمحافظة، ونعمل تحت إشراف محافظ الإسكندرية"، معقبا: "معندناش أى مشاكل".
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