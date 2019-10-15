شيرين عبدالوهاب تتضامن مع متضرري حرائق لبنان

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نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، تويتة مُتضامنة فيها مع ضحايا والمتضررين من حرائق لبنان التي نشبت أمس.



وقالت شيرين: " قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".



يُشار إلى أن شاركت المطربة شيرين عبدالوهاب، الشعب السعودي في العيد الوطني السعودي وعبرت عن سعادتها لتواجدها بجانب الشعب السعودي في عيدهم الوطني.



قائلة: "كل عيد وانتم بالف خير وانت ساليمن وغانمين، وانا سعيدة اني معاكم وبشارك في يوم زي ده وحاسه أنه عيدنا كلنا مش بس عيد السعودية".



وفي ذات السياق أحيت المطربة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا مميزًا في جدة في إطار حفلات اليوم الوطني الـ89 للمملكة.



جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب قد طرحت آخر أغنية لها في منتصف شهر أغسطس، والتي تحمل اسم "الحب خدعة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" باللهجة الخليجية.





الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.





يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.



