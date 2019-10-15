وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في سوريا مع نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، على أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ناقش باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر الوضع في سوريا.
صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير".
وأشار البيان إلى أنه تم خلال المحادثة مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في سياق الوضع في سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إنه سحب القوات الأمريكية إلى حد كبير من سوريا، وإنه لا يعارض قيام الرئيس السوري بشار الأسد بالدفاع عن الأكراد في بلاده من تقدم القوات التركية.
قال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لقد هزمت خلافة "داعش" بنسبة 100% (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، وبعد ذلك سحبت قواتنا من سوريا بشكل أساسي، دع سوريا والأسد يدافعان عن الأكراد ويقاتلان تركيا من أجل أرضهم، أخبرت جنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا والأسد للدفاع عن أرض عدونا؟"
الهجوم التركي على سوريا
وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر الجاري، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
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