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أحمد موسى عن حرائق لبنان: نتيجة لتأثير التغييرات المناخية على العالم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:39 م
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أحمد موسى عن حرائق لبنان: نتيجة لتأثير التغييرات المناخية على العالم
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرائق اللبنانية التي حدثت الساعات الماضية لم تحدث منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن رئيس وزراء لبنان طلب من أوروبا طائرات إطفاء.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الحرائق لم تشمل خسائر للأرواح ولكن هناك خسائر كبيرة في الممتلكات مثل البيوت والسيارات وغيرها.

وأشار الإعلامي إلى أن لبنان استعانت بدول أخرى للسيطرة على هذا الحريق، معلقًا: "حجم النيران غير مسبوق والتهمت مساحات هائلة من منطقة الشوف في جبل لبنان.. وسرعة الرياح أدت إلى انتشارها لمناطق أخرى".

وتابع: "لبنان استعانت بطائرتين من قبرص لإطفاء الحرائق فضلًا عن طائرات من الجيش اللبناني والدفاع المدني"، متابًعا: "لا أحد يعلم أسباب الحريق حتى الآن ولكن سيشكل لجنة لمعرفة الأسباب، وفقا لحديث الحريري"، معلقًا: "ما حدث في لبنان يدل على مدى تأثير التغييرات المناخية على العالم".

هذا وقد شهدت عدة مناطق فى لبنان اليوم وأمس سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة، فقد شب حريق بين بلدتي الطيبة ودير سريان وحريق بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين منطقة المرج فضلًا عن حرائق في بلدة ديرسريان منطقة غرز الدين وتمت السيطرة على كافة الحرائق.

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