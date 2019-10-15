الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد خلال 15 يومًا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن هناك 40 بعثة مصرية تعمل بأيادي مصرية خالصة تابعة للمجلس الأعلى للأثار، وهذا لأول مرة يحدث في مصر، كما أن البعثات الأجنبية في مصر، يعمل معها فنيين وأثريين ومرممين مصريين.





وتابع "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعثة أثرية تابعة للمجلس الأعلى للأثار، اكتشفت أكبر وأعظم خبيئة توابيت بها مومياوات لم تمس من قبل، لافتَا إلى أن البحث عن الأثار في هذا الكشف مازال مستمر، وسيتم الإعلان يوم السبت المقبل عن هذه الخبيئة ولمن تنتمي.





وتابع أنه سيعلن خلال 15 يومًا عن كشف أثري جديد آخر في منطقة أخرى، معقبًا: "العالم كله هيتجنن من اكتشاف خبيئة توابيت ملونة بشكل رائع، وسيتم رفع هذه التوابيت ابتدءًا من الغد".



