ننشر السيرة الذاتية للعميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة مرسى علم الجديد

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تنشر بوابة الفجر بروفيل للعميد مهندس إيهاب فرغلى، الذي تولى رئاسة مجلس ومدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019.



حيث كان يشغل العميد أيهاب فرغلى، قبل صدور قرار بتوليه مجلس ومدينة مرسي علم، منصب رئيس مجلس ومدينة بئر العبد، ومن قبلها رئيس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.



كانت أجرت وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة لروساء مدن وأحياء بالبحر الأحمر وكشفت الوزارة بالمستندات قرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019 وبعد الاطلاع علي الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية بتعيين اللواء عاطف وجدي نقلا من رئيس مدينه رأس غارب الي مدينة الغردقة.



وكذلك تعين كل من "سعد محمد محمد البدري رئيسا مدينة القصير نقلا من مدينة القرنة الجديدة الأقصر، ومصطفى محمد عبدالرحيم حسانين رئيس مدينة حلايب، وهاني محمد عبدالقوي السيد رئيس مدينة الشلاتين، وهدى حسن أحمد رئيسًا لمدينة سفاجا نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، وياسر جلال احمد رئيس حي شمال الغردقة، وايهاب السيد فرغلي رئيس مدينة مرسى علم نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء".