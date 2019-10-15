تغيرات مناخية طارئة تضرب مصر.. وخبير: "مشكلة كبيرة جدا" (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية، إن الشتاء منذ 30 عامًا كان يبدأ في مصر، بعد فصل الخريف مباشرةً في الـ20 من شهر سبتمبر، معقبًا: "بعد بداية الخريف كانت درجة الحرارة تنكسر، والشتاء كان يبدأ بالتدريج في الماضي"





وتابع أستاذ التغيرات المناخية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مناخ مصر الموصوف في كتب الجغرافيا بأنه حار جاف صيفًا دافئ ممطرًا شتاء، تغير تمامًا، ومن المفترض تغير هذا الوصف، مشيرًا إلى أن معظم السنة في مصر أصبحت صيف، معقبًا: "الصيف خد جزء كبير من الخريف، وأحيانًا يأخذ جزء من فصل الشتاء، وهذا يمثل مشكلة كبيرة جدًا"





ولفت إلى أن مناخ مصر حاليًا في معظمه فصل الصيف يتخلله ثلاثة مواسم أخرى، مشيرًا إلى أن مشكلة فصل الصيف أن استهلاك المياه يكون كبيرًا، وهناك ضرورة للتعامل مع هذه الظاهرة بصورة علمية من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.





ومن جانب آخر قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن اليوم فرص تساقط الأمطار أكثر خاصة على مناطق من جنوب البلاد، ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والمدن المطلة على خليج السويس، والتي قد تصل لحد السيول المتوسطة الشدة على بعض المناطق.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى القاهرة 23 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 21 31 دمنهور 22 30 الإسكندرية 23 28 بلطيم 24 29 مطروح 22 27 السلوم 21 28 سيوة 20 32 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 22 33 السويس 23 33 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 22 32 نخل 17 32 نويبع 27 31 طابا 23 31 كاترين 17 28 الطور 25 29 شرم الشيخ 29 38 الغردقة 26 35 مرسى علم 27 33 الفيوم 23 33 بنى سويف 23 33 المنيا 20 33 أسيوط 20 35 سوهاج 24 36 قنا 23 36 الأقصر 25 37 أسوان 29 38 أبوسمبل 29 36 الوادى الجديد 26 37 شلاتين 26 35 أبورماد 27 34 حلايب 28 33 رأس حدربة 28 33.



