ليس صالح جمعة.. فايلر يجهز مفاجأة جديدة للزمالك في القمة

نجح محمد محمود، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحصول على قناعة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ناحيته على حساب زميله صالح جمعة، مستغلا مشاركته بشكل أساسي في لقاء الإعلاميين الودي، أمس.

وأقنع محمد محمود مدربه فايلر في مركز صانع الألعاب قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما ظهر صالح جمعة بمستوى باهت خلال لقاء الإعلاميين الودي، إضافة إلى إهداره ضربة جزاء لفريقه.

ومن المقرر أن يضع فايلر محمد محمود، صانع ألعاب الفريق، تحت أنظاره خلال الأيام المتبقية قبل القمة تمهيدًا لضمه إلى قائمة المباراة، ليكون البديل المنتظر لمحمد مجدي أفشة.