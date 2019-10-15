خبير اقتصادي يكشف توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.. ومتى يشعر المواطن بتراجع العملة الأمريكية

أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على أن الدولار سيواصل خسائرة أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من عام 2019.

وخسر الدولار نحو 8% أمام الجنيه بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، وأحتل المرتبة الثانية كأفضل العملات أداءً أمام الدولار بحسب وكالة بلومبرج.

وتابع عبده لـ" الفجر": " الدولار قد يستكمل ايضًا سلسلة خسائرة في عام 2020 إذا واصلت إيرادات الدولة ارتفاعتها من العملة الصعبة ".





وأضاف" عبده" أن ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.





وبلغ إجمالى تحويلات المصريون بالخارج في العام المالي الماضي نحو 25 مليار دولار، وزادت الايرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.





متي يشعر الموطن بتراجع سعر الدولار :

قال" عبدة"، إن الموطن لن يشعر بتأثير في تراجع سعر صرف الدولار إلا قبل أن تنخفض اسعار السلع.

ومازالت مصر تعتمد على أستيراد أكثر من 70% من احتياجتها الاساسية من الخارج بحسب" عبده".





وأوضح أن بعض التجار ما زالو يحافظو على هوامش ربحهم الكبيرة حتى بعد انخفاض سعر الدولار؛ لذلك لابد أن يخفضوا هوامش ربحهم بما يتماشي مع هبوط سعر صرف الدولار حتي يشعر الموطن بتأثير تراجع سعر صرف الدولار.





عرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، لخسائر جديدة مستكملاً سلسة تراجعاته التي بدأها منذ عام 2019 ، مع تحسن أداء الاقتصاد، وتعافي ثقة المستثمرون الأجانب فيه.

وحقق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك خسائر بقيمة قرشان؛ ليسجل بنهاية تعاملاتة في البنك المركزي 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل في تعاملات الأمس 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع.

وأما عن أسعار صرف الدولار في باقي البنوك المصرية، فقد سجل أعلى سعر شراء في البنك التعمير والأسكان بقيمة 16.51 جنيه، وقدم "المصرف المتحد" أقل سعر بيع بقيمة 16.26 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار في "بنك الأسكندرية" عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وتراجع في "مصرف أبو ظبي الاسلامي" إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، واستقر في "البنك الأهلى اليوناني" عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

وخفض البنك الأهلى وبنك مصر، والبنك العربي الافريقي سعر صرف الدولار إلى 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، بينما سجل في "بنك مصر ايران" و"البنك الأهلى الكويتي" و"بنك السويس" و"بنك جريد اجريكول" نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.

وفي "البنك التجاري الدولى" حقق سعر صرف الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.