تصريح مثير من كريستيانو رونالدو عقب وصوله للهدف 700

نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التسجيل والوصول إلى الهدف رقم 700 له في مسيرته خلال هزيمة منتخب بلاده ضد أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في إطار تصفيات يورو 2020 .





تصريحات نارية من كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي

وأشار كريستيانو في تصريحاته بعد أن سجل هدفه الـ700 في مسيرته، أنه لا يتذكر عدد الأرقام القياسية التي حطمها .





وتابع رونالدو : "الأرقام القياسية تتحقق بشكل طبيعي ولا أبحث عنها فهي التي تطاردني".





وأضاف أسطورة البرتغال : "لا يمكن لكل شخص الوصول إلى هذه الأرقام، أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل شخص ساعدني على الوصول إلى مستواه الحالي".





وأنهى صاروخ ماديرا : "إنها لحظة رائعة في مسيرتي لكني أشعر ببعض المرارة لأننا لم نحقق الفوز، لعبنا جيدا لكننا لم ننتصر، بذلنا أقصى ما لدينا ولاحت لنا الكثير من الفرص".





قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور

وبوصوله للهدف رقم 700، واصل الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو تقدمه في قائمة الهدافين التاريخين لكرة القدم على مر العصور، وإليكم القائمة :-





1- جوزيف بيكان : 805 هدفا.

2- روماريو : 772 هدفا.

3- بيليه : 767 هدفا.

4- فيرينتس بوشكاش : 746 هدفا.

5- جيرد مولر : 735 هدفا.

6- كريستيانو رونالدو : 700 هدفا.

7- ليونيل ميسي : 672 هدفا.



