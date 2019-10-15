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والده يوضح حقيقة هروب لوكا يوفيتش من منتخب صربيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:49 م
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والده يوضح حقيقة هروب لوكا يوفيتش من منتخب صربيا
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علاء خليف
 
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أوضح ميلان يوفيتش والد لاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش، حقيقة ما تردد عن هروب ابنه من تمثيل منتخب صربيا خلال معسكر أكتوبر الحالي، مؤكدًا أن ارتداء قميص منتخب بلاده حلم من أحلام طفولته.

وقال "يوفيتش" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عن هروب "لوكا" من تمثيل منتخب صربيا: " ليس عدلًا أن يُعامل لوكا بهذه الطريقة، إن ارتداء قميص المنتخب الصربي لحلمٌ من أحلام طفولته. شعار المنتخب الوطني مُقدس بالنسبة له".

وأضاف: " الأمور الجيدة تُنسى سريعًا! هذا العام وبمجرد انتقاله إلى ريال مدريد، أُصيب لوكا وهو يلعب بقميص المنتخب الصربي تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا لكنه أخبرني برغبته في اللعب للمنتخب الوطني وإن تطلب الأمر أن يلعب بقدمٍ واحدة".

وتابع تصريحاته: "أنا واثق بأن ما من أحدٍ كان ليفعل ذلك لو كان محله لكن لكل شخص الحرية في إبداء رأيه وذلك ينطبق عليّ أنا أيضًا".

وكان لاعب ريال مدريد قد تغيب عن منتخب صربيا الموسم الماضي، دون أسباب واضحة، كما تم استبعاده بالمعسكر الحالي، وترددت أنباء أن السبب الحقيقي وراء استبعاده هو وجود عقوبة ضده من جانب مدرب منتخب صربيا منذ معسكر سبتمبر الماضي.

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