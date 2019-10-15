ياسمين صبري بإطلالة سوداء على "إنستجرام".. ومعجب: "واثقة في نفسها" (صورة)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وعلق أحد المعجبين "جميلتي" ، وآخر " اكتر إنسانه شوفتها واثقة من نفسها فى الممثلات وبدون غرور"، "هفضل أحبك كمان وكمان".









ياسمين، نشأت وسط عائلة مرموقة جدا تعد من أكبر العائلات الثرية في الإسكندرية، فوالدها صبري محمود، يعمل طبيبًا بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية بينما والدتها فهي تعمل مهندسة ديكور كما انها بطلة إفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطان بحري.

ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الإبتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كان حلمها الاول أن تكون مذيعة مشهورة، ولم يكن هدفها التمثيل بقدر ما كانت تحلم بأن تصبح مثل الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وإن يكون لها برنامج يُعنى بالقضايا الإنسانية ونشر الإيجابيات والسعادة في المجتمع، فقررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، ليتحول الأمر بعد ذلك من التقديم إلى واحدة من أجمل الفنانات المثقفات في بنات جيلها. لذلك، اتجهت لقناة الحياة وعملت هناك كمراسلة، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها من خلال اشتراكها في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت"، لكن لسوء الحظ تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

يشار إلى أن آخر أعمالها الفنية هو مسلسل "حكايتى"، الذى عرض فى رمضان 2019، وهوا أول بطولة مطلقه لها وشارك معها كل من وفاء عامر، وادوارد، واحمد صلاح حسنى، و احمد حاتم، وأحمد بدير، وهنادى مهنا، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركه سنيرجى.



