نتيجة مباراة الإمارات وتايلاند في تصفيات آسيا
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:21 م
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
سقط منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في فخ الخسارة أمام مضيفه تايلاند بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، على ملعب "تاماسات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
وتقدم تيراسيل دانجدا في النتيجة مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والعشرين من زمن المباراة، قبل أن يدرك علي مبخوت التعادل للأبيض الإماراتي في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر اللقاء.
قبل أن يخطف المنتخب التايلاندي هدف الفوز في الدقيقة الحادية والخمسون من زمن المباراة عبر إيكانت بانيا، ليحقق أحد أكبر المفاجأت في الجولة الرابعة.
وبتلك النتيجة رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى سيعة نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد الإمارات عند ستة نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.
وكان المنتخب الإماراتي قد بدأ المنتخب الإماراتي التصفيات بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى التي جمعت بينهما يوم 10 9 2019، بينما حقق فوزه الثاني على نظيره التايلاندي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 1010.
وتقدم تيراسيل دانجدا في النتيجة مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والعشرين من زمن المباراة، قبل أن يدرك علي مبخوت التعادل للأبيض الإماراتي في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر اللقاء.
قبل أن يخطف المنتخب التايلاندي هدف الفوز في الدقيقة الحادية والخمسون من زمن المباراة عبر إيكانت بانيا، ليحقق أحد أكبر المفاجأت في الجولة الرابعة.
وبتلك النتيجة رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى سيعة نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد الإمارات عند ستة نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.
وكان المنتخب الإماراتي قد بدأ المنتخب الإماراتي التصفيات بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى التي جمعت بينهما يوم 10 9 2019، بينما حقق فوزه الثاني على نظيره التايلاندي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 1010.
Advertisements
- السعودية تتخطى تايلاند بثلاثية بتصفيات كأس العالم
- عاجل.. مبخوت يسجل هدف الإمارات الأول بشباك تايلاند (فيديو)
- كأس أمم آسيا.. الإمارات وتايلاند يعبران إلى دور الـ16 والبحرين تنتظر بطاقة التأهل
- أهداف مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا
- أهداف مباراة - الهند 0 × 1 البحرين في كأس آسيا
- أهداف مباراة الإمارات وتايلاند