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نتيجة مباراة الإمارات وتايلاند في تصفيات آسيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:21 م
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نتيجة مباراة الإمارات وتايلاند في تصفيات آسيا
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حسن شحاتة
 
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سقط منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في فخ الخسارة أمام مضيفه تايلاند بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، على ملعب "تاماسات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتقدم تيراسيل دانجدا في النتيجة مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والعشرين من زمن المباراة، قبل أن يدرك علي مبخوت التعادل للأبيض الإماراتي في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر اللقاء.

قبل أن يخطف المنتخب التايلاندي هدف الفوز في الدقيقة الحادية والخمسون من زمن المباراة عبر إيكانت بانيا، ليحقق أحد أكبر المفاجأت في الجولة الرابعة.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى سيعة نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد الإمارات عند ستة نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

وكان المنتخب الإماراتي قد بدأ المنتخب الإماراتي التصفيات بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى التي جمعت بينهما يوم 10 9 2019، بينما حقق فوزه الثاني على نظيره التايلاندي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 1010.
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