نتيجة مباراة الإمارات وتايلاند في تصفيات آسيا



وبتلك النتيجة رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى سيعة نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد الإمارات عند ستة نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.



وكان المنتخب الإماراتي قد بدأ المنتخب الإماراتي التصفيات بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى التي جمعت بينهما يوم 10 9 2019، بينما حقق فوزه الثاني على نظيره التايلاندي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 1010.

قبل أن يخطف المنتخب التايلاندي هدف الفوز في الدقيقة الحادية والخمسون من زمن المباراة عبر إيكانت بانيا، ليحقق أحد أكبر المفاجأت في الجولة الرابعة.