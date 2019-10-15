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العراق تضرب كمبوديا برباعية في تصفيات آسيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:48 م
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العراق تضرب كمبوديا برباعية في تصفيات آسيا
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الفجر الرياضي
 
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نجح المنتخب العراقي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب كمبوديا (4-0) اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكمبودية فنوم بنه، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

 

وأحرز أهداف المنتخب العراقي، كل من إبراهيم بايش في الدقيقة (22)، ومهند علي في الدقيقة (41)، وأمجد عطوان كاظم في الدقيقة (57)، وأحمد إبراهيم في الدقيقة (62).

 

وبهذا الفوز رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الذي يواجه مضيفه البحريني في وقت لاحق اليوم.

 

وتأتي البحرين في المركز الثالث بـ 4 نقاط من مباراتين ويحتل منتخب هونج كونج المركز الرابع بنقطة واحدة فيما تتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة واحدة أيضًا.


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