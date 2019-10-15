برلمانية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المدارس: "تجربة فريدة وتستحق الإشادة"
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:44 م
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إسلام شعراوي
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قالت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، أن اتاحة الوظائف بوزارة التربية والتعليم عبر موقع إلكتروني يُعد تجربة فريدة جديدة للتوظيف، لاسيما وأنها بوابة مهمة لتسجيل الراغبين ف التقديم لوظائف الوزارة، لافتًا أنها تأتي تماشيا مع الاهداف التي وضعتها الدولة في اطار التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا في كافة المؤسسات الحكومية.
وأضافت "البطران"، أن الهدف من تطبيق منظومة الاعتماد علي التكنولوجيا في كافة القطاعات الحكومية هو زيادة الشفافية ومستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، مما يُؤدي إلى تطوير عمليات صنع القرار وإتاحة الفرص، ومكافحة الفساد والغش، وتحقيق منظومة العدل، موضحة أن التكنولوجيا تُعد اضافة جديدة تخدم المجتمع والمواطن المصري نظرًا وأنها اسلوب المستقبل لأنها تستخدم من والي الشباب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية والحكومة تسعى لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والتي يعُد واحدة من الأولويات الرئيسية للدولة، قائلةً: " الهدف الرئيسي لإطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية هو معاونة الباحثين عن فرص عمل بجانب انها ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم".
وأضافت "البطران"، أن الهدف من تطبيق منظومة الاعتماد علي التكنولوجيا في كافة القطاعات الحكومية هو زيادة الشفافية ومستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، مما يُؤدي إلى تطوير عمليات صنع القرار وإتاحة الفرص، ومكافحة الفساد والغش، وتحقيق منظومة العدل، موضحة أن التكنولوجيا تُعد اضافة جديدة تخدم المجتمع والمواطن المصري نظرًا وأنها اسلوب المستقبل لأنها تستخدم من والي الشباب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية والحكومة تسعى لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والتي يعُد واحدة من الأولويات الرئيسية للدولة، قائلةً: " الهدف الرئيسي لإطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية هو معاونة الباحثين عن فرص عمل بجانب انها ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم".
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