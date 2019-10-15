150 طالبا وطالبة يشاركون في دوري "الشطرنج" بجامعة الفيوم (صور)



وشارك فى الدورى جميع كليات الجامعة بعدد 150 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وتتم التصفية على 5 مراكز طلاب و5 مراكز طالبات وفي نهائى الدوري سيتم منح الطلاب الفائزين جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير.



وشهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية، بحضور الدكتور علي بركات عميد كلية الحقوق، والدكتور إبراهيم إلياس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من النواب، والمستشارين والقضاة وأساتذة الجامعة والطلاب.



وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، أن كلية الحقوق من الكليات المحورية والمؤثرة داخل الجامعة وخارجها معبرا عن سعادته بحضور حفل الإستقبال، مشيرا إلي القيم النبيلة التي يحملها خريجي كليات الحقوق بدفاعهم عن قيم العدالة والمساواة ورفع الظلم ورد الحقوق لأصحابها.



كما أوصي الطلاب بضرورة التحلي بالجهد والمثابرة والتمسك بالقيم الجامعية السليمة وتقديم نموذج مشرف للمجتمع.



وأشار الدكتور على بركات، إلى أن كلية الحقوق كلية العدل موضحا أن دراسة القانون هي دراسة لكل مناحي الحياة الإنسانية ودعي الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا علي دورها في بناء شخصية الطلاب.



كما أوضح أن كلية الحقوق تتشرف بكونها مختصة وحدها بالسلطة القضائية، حيث يختص أبنائها بشغل المناصب المتعلقة بالقضاء وأعمال المحاماة.



نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية، بجامعة الفيوم، دورى الشطرنج على مستوى كليات الجامعة خلال الفترة من 15 حتى 20 أكتوبر الجاري، والذي بدأ اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.