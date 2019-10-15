برشلونة يهدي ريال مدريد قنبلة الميركاتو

أهدى نادي برشلونة الإسباني غريمه التاريخي ريال مدريد إمكانية ضم قنبلة الميركاتو الصيفي المقبل .









برشلونة يقرب قنبلة الميركاتو الصيفي المقبل من ريال مدريد









وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة لا زال يتابع فابيان رويزقنبلة الميركاتو الصيفي المقبل ولاعب فريق نابولي من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.









وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن البارسا يتابع قنبلة الميركاتو الصيفي المقبل لكنه خارج أولويات النادي خلال الفترة الراهنة.









وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الأولوية للبارسا هي التعاقد مع مهاجم ليخلف الأوروجوياني لويس سواريز في قيادة هجوم الفريق، وضم مدافع جديد حال واصل الفرنسي أومتيتي الابتعاد بسبب الإصابة.









وأنهت آس، أن اسم قنبلة الميركاتو الصيفي المقبل مدرج ضمن قائمة التعاقدات المستهدفة للقطبين ريال مدريد وبرشلونة، وأن ابتعاد الأخير عن فكرة ضم اللاعب سيؤدي إلى ظهور نجم الدوري الإيطالي بقميص النادي الملكي خلال الموسم الجديد .









برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو









وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .









جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد









ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .









حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة