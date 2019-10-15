بدون مقدم وبضمان البدل.. 'الصحفيين' توقع بروتوكول مع شركة سلع إلكترونية وكهربائية

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توقع نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات بيع السلع الإلكترونية المُعمرة والكهربائية والمنزلية، وذلك بالتقسيط للزملاء أعضاء النقابة.



ويأتي البروتوكول، ليضمن التقسيط للزملاء بدون مقدم، وبدون استعلام، وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.



يأتي ذلك ظهر الأربعاء المقبل، بحضور محمد شبانة سكرتير عام النقابة، وحماد الرمحي عضو المجلس.



