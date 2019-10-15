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بعد ظهورها حافية القدمين.. أصالة حديث السوشيال ميديا (فيديو)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:25 م
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بعد ظهورها حافية القدمين.. أصالة حديث السوشيال ميديا (فيديو)
أصالة
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الفجر الفني
 
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للمطربة السورية أصالة نصري وهي تركض بصورة عفوية حافية القدمين، في أحد الفنادق بمنطقة الرياض، بعد مشاركتها فى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، وذلك على هامش موسم الرياض الترفيهي، بالمملكة العربية السعودية.

 

ونشر الإعلامي السعودي مصطفى الآغا مقطع الفيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

 

وظهرت أصالة خلال مقطع الفيديو فرحة مبتهجة بعد الحفل، وكان اللافت للنظر هو ظهورها حافية القدمين كما ذكر مصطفى الآغا، عبرت أصالة خلال الفديو عن سعادتها البالغة بعد الحفل، ومازحها مصطفى قائلًا "هذا المقطع لابد ينزل سوشيال ميديا".



أبرز أحداث حفل صناع الترفيه

 

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز صناع الترفيه أقيم مساء الأحد الماضي بمنطقة الرياض العاصمة السعودية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم، بحضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

 

 كان من أبرز الأسماء المكرمة خلال الحفل الممثل العالمي جاكي شان، وفاندام، وشاروخان وجيسون ماموا، ومن الفنانين العرب الفنان محمد عبده، عمرو دياب، سعد الفرج، سعاد عبد الله، ناصر القصبي، هاني شاكر، يسرا، ورجاء الجداوي.

 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل التكريم، وكان من أبرز الصور المنتشرة صورة الفنان شاروخان تجمعه بالنجمين فاندام وجاكي شان، وذلك قبل التكريم بالجوائز، كما انتشرت صورة الفنان راشد الماجد مع الفنان عبد الرب إدريس.

 

"في قربك" أخر أغاني أصالة تتجاوز 2 مليون مشاهدة

 

يذكر أن أخر أغاني المطربة أصالة هي "في قربك"، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقي لفهد، والهندسة الصوتية لمحمد إسماعيل.

 

حصلت أغنية "في قربك" على أكثر من 2 مليون مشاهدة، ولاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهور أصالة في جميع أنحاء الوطن العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشار إلى أن الأغنية من إنتاج شركة "روتانا" للإنتاج والتوزيع الفني.




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