بعد ظهورها حافية القدمين.. أصالة حديث السوشيال ميديا (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للمطربة السورية أصالة نصري وهي تركض بصورة عفوية حافية القدمين، في أحد الفنادق بمنطقة الرياض، بعد مشاركتها فى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، وذلك على هامش موسم الرياض الترفيهي، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الإعلامي السعودي مصطفى الآغا مقطع الفيديو من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه قائلًا: "أصالة حافية القدمين، أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

وظهرت أصالة خلال مقطع الفيديو فرحة مبتهجة بعد الحفل، وكان اللافت للنظر هو ظهورها حافية القدمين كما ذكر مصطفى الآغا، عبرت أصالة خلال الفديو عن سعادتها البالغة بعد الحفل، ومازحها مصطفى قائلًا "هذا المقطع لابد ينزل سوشيال ميديا".





#اصالة حافية القدمين ... أكثر نجمة مبدعة ، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك@AssalaOfficial pic.twitter.com/xNDtjAPxsm — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 14, 2019





أصالة سعيدة بحفل التكريم أعربت أصالة عن سعادتها بحضورها حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه مساء أول أمس الأحد، حيث نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه"، موضحة أن الحفل قام تحت رعاية هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتابعت: "وقد التقيت كثيرًا ممّن أحبّهم، وكنت في غاية السّعادة بهذا اللقاء، واشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزًا وقدّرًا وتقدّم". أصالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل عدد كبير من جمهور أصالة بالسعودية مع صورتها عبر موقع "إنستجرام"، ورحبوا بوجودها في بلادهم، وتمنى لها البعض النجاح في أعمالها القادمة، والعودة مرة أخرى للسعودية وإحياء أكبر عدد ممكن بجميع المدن، حتي يتثنى للجميع لقاء أصالة. وتداول نشطاء مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاءت التعليقات إيجابية، حيث أكد البعض أن الفنانة أصالة مازلت تتمتع بحيوية وإشراقه جذابة، وصدرت صدفة التلقائية جميع التعليقات.







أبرز أحداث حفل صناع الترفيه

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز صناع الترفيه أقيم مساء الأحد الماضي بمنطقة الرياض العاصمة السعودية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم، بحضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

كان من أبرز الأسماء المكرمة خلال الحفل الممثل العالمي جاكي شان، وفاندام، وشاروخان وجيسون ماموا، ومن الفنانين العرب الفنان محمد عبده، عمرو دياب، سعد الفرج، سعاد عبد الله، ناصر القصبي، هاني شاكر، يسرا، ورجاء الجداوي.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل التكريم، وكان من أبرز الصور المنتشرة صورة الفنان شاروخان تجمعه بالنجمين فاندام وجاكي شان، وذلك قبل التكريم بالجوائز، كما انتشرت صورة الفنان راشد الماجد مع الفنان عبد الرب إدريس.

"في قربك" أخر أغاني أصالة تتجاوز 2 مليون مشاهدة

يذكر أن أخر أغاني المطربة أصالة هي "في قربك"، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقي لفهد، والهندسة الصوتية لمحمد إسماعيل.

حصلت أغنية "في قربك" على أكثر من 2 مليون مشاهدة، ولاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهور أصالة في جميع أنحاء الوطن العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشار إلى أن الأغنية من إنتاج شركة "روتانا" للإنتاج والتوزيع الفني.











