حافظي على صحة شعرك بهذه الماسكات

نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من أفضل ماسكات الشعر المجربة، التي تساعد في تطويل الشعر والحفاظ على صحته وتمنحك شعرا لامعا وخالي من التلف والتجاعيد، ومن أفضل الماسكات التي تساعد على نمو الشعر ما يلي:





ماسك الكركم والحليب

امزجي ملعقة كبيرة من الكركم مع أربع ملاعق من الحليب السائل وقليل من العسل.

حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متماسكاً وسائلاً نوعاً ما.

دلّكي بالمزيج فروة رأسك وانتظري لمدّة نصف ساعة.

اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.





ماسك العسل والبصل

اعصري حبة من البصل وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من ماء الورد.

حركي الخليط جيداً وطبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبة وشطفيه بالمياه الباردة.





ماسك زيت الزيتون والبيض

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع بياض بيضة واحدة.

طبقي الخليط على شعرك ولفيه بمنشفة أو غطيه بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر.

وبعد مرور ساعة اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.





ماسك الليمون وزيت جوز الهند

اخلطي نصف كوب من كل من عصير الليمون وزيت جوز الهند.

ضعي المزيج في الثلاجة واتركيه حتى يصبح كثيفاً نوعاً ما.

طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك مع الحرص على تدليكهما بشكل جيد.

مشطي شعرك بواسطة مشط عريض لكي تتأكدي أن المزيج تتغلغل في أنحاء شعرك كافة.

اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف نصف ساعة، بعدها اغسليه بالشامبو وشطفيه بالمياه الفاترة جيداً.





ماسك البيض والعسل

اخفقي بيضتين جيداً وأضيفي إليهما تدريجياً نصف ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت الخروع.

حركي المكونات بشكل جيد الى أن تصبح خليطاً متماسكاً.

طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه.

لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة من الوقت.

وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.