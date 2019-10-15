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وزارة التعليم العالي: نحو إحداث ماجستير دولي مشترك بين 9 جامعات متوسطية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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وزارة التعليم العالي: نحو إحداث ماجستير دولي مشترك بين 9 جامعات متوسطية
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مروى الجلاصي
 
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من المنتظر أن تُحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأول مرة، ماجستير دولي مشترك بين تسع جامعات متوسطية، تحت عنوان « التواصل وتثمين التراث الثقافي في منطقة البحر الابيض المتوسط »، وذلك بغاية تمتين العلاقات وربط أواصر التعاون بين تونس وأوروبا في مجال التعليم والبحث والتجديد المعرفي.

وسيكون هذا الماجستير المهني بحسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشرته (وات)، البادرة الأولى من نوعها في احداث ماجستير دولي مبتكر ومجدد يعتمد على التعليم الافتراضي عن بعد كما ستمكن من استقبال طلبة اوروبيين لمزاولة الدراسة بجامعة قرطاج وأساسا المعهد العالي للغات بتونس.

ويندرج هذا الماجستير المهني في اطار اتفاقية التعاون الدولي "ايراسموس" "Erasmus"، التي تجمع بلدان البحر الابيض المتوسط في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
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