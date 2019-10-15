ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسبوع ناري ومكثف لزيدان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 م
Advertisements
أسبوع ناري ومكثف لزيدان
زيدان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بينما يجلس في دوري الأبطال مع منافسيه في اسفل الجدول.

ولكن أياً كانت الطريقة التي تراها ، فإن زين الدين زيدان يواجه أسبوعًا كبيرًا أمامه مع المرينجي لمواجهة مايوركا وغلطة سراي وبرشلونة في غضون ستة أيام.

يزداد إنه أسبوع من التوتر الشديد سوءًا بسبب الشكوك التي تدور الآن حول كل من لوكا مودريتش وغاريث بيل ، واكتسب اللقاء مع غلطة سراي أهمية غير متوقعة بسبب عودته الضعيفة لنقطة واحدة من مباراتيه الافتتاحية في دوري الأبطال.

حصل مهاجم ويلز غاريث على تسديدة غير ناجحة تحت ضغط لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا خلال مباراة التأهل لكأس أوروبا 2020 لكرة القدم بين ويلز وكرواتيا على ملعب كارديف سيتي ، كارديف في 13 أكتوبر 2019.

لا يمكن القضاء على ريال مدريد في اسطنبول ، لكنهم يعلمون أنهم بحاجة إلى الفوز لتغيير الأمور ، ويدرك زيدان ولاعبيه أهمية تلك المباراة.

سيكون الفوز بمثابة طمأنة ، لكنه يأتي قبل أربعة أيام فقط من رحلة إلى معسكر نو لأول مرة في كلاسيكو الموسم ، ويعرف الفرنسي كم هو على المحك في هذه المباريات الثلاث ، وسيحتاج إلى لاعبين مثل إيدن هازارد ومارسيلو لإعادة اكتشاف أفضل أشكالهم.

سيتعين على الشباب والقادمين الجدد أن يصعدوا ، وخاصة رودريجو ولوكا يوفيتش وإدر ​​ميليتو ، وستكون مباراة مدريد مع مايوركا هو المفتاح للوصول إلى برشلونة في الوقت الذي يتصدر فيه زعماء الدوري الاسباني، فالأيام المقبلة تنتظر زيدان.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زيدان الدين زيدان زيدان ريال مدريد اكتوبر 2019
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
العراق
تايبيه
0
x
13:40
0
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status