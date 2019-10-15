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ضبط 4 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالمرج

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 م
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ضبط 4 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالمرج
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط 4 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالمرج.

وتلقى اللواء إخطارا مفادة قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور بحملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج الكائن بدائرة قسم شرطة المرج تمكنوا من ضبط كل "من ص.ع"، 26 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1180 جنيها، "م.ا"، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 650 جنيها، "ع.ح"، 36 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1040 جنيها، "ي.ت"، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 600 جنيه، لقيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم.

وجار تحرير المحاضر اللازمة، العرض على النيابة العامة.
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