نيكولا معوض يعلق على حريق لبنان :" قلبنا عم يحترق وما قادرين نعمل شئ"







أعرب الفنان نيكولا معوض، عن قلقه وخوفه الشديد على الأطفال والعائلات فى لبنان، وذلك بعدما نشب حريق هائل فى منطقة المشرف، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر نيكولا، صورة للنيران وهى تلتهم الأشجار والبيوت، وعلق على الصورة قائلا: "قلبنا عم يحترق.. وما قادرين نعمل شي.. لأن وقت كان لازم نعمل، ما عملنا.. يا ربّ".وفى سياق مختلف يشارك نيكولا فى مسلسل "بلا دليل"، المقرر عرضه فى منتصف أكتوبر الحالى، والمسلسل بطولة خالد سليم، درة، نيكولا معوض، إسلام جمال، أحمد كرارة، تأليف انجى علاء، إخراج منال الصيفى، إنتاج سينرجى.يُجسد الفنان نيكولا معوض شخصية تدعى تيمور الهواري وهي شخصية ومركبة وصعبة، بالإضافة إلى دور محوري حيث يقع في حب الفنانة درة ضمن الأحداث، إلى أن تحدث جريمة القتل.يُجسد الفنان خالد سليم ضمن أحداث المسلسل، شخصية تدعى عمر بركات وهي شخصية مركبة وصعبة وهو شخص يمتلك الطموح والشغف حول السلطة وجمع المال، ومتزوج من الفنانة درة ضمن الأحداث، وتحدث في حياتهم العديد من الأزمات والمفارقات والمشاكل النفسية والتي تؤدي إلى إنقلاب حياتهم رأسًا على عقب.تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وتمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.يُجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى طارق، تربطه علاقة صداقة قوية بمجموعة من أصدقاءه ولكن سرعان ما تنقلب بينهم علاقة الصداقة وذلك بسبب العمل وحب الذات والمصالح الشخصية.يُجسد الفنان إسلام جمال شخصية مهندس ديكور، ويقع في حب الفنانة درة على الرغم من زواجها، وتمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمشاكل خلال تصاعد الأحداث.