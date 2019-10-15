ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بسبب هاتف محمول.. عاطل يقتل سائق "توك توك" بالمطرية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:58 م
Advertisements
بسبب هاتف محمول.. عاطل يقتل سائق توك توك بالمطرية
المتهم
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفي المطرية التعليمي تفيد استقبالها المدعو"ا.س.ب" 26 سنة، سائق "توكتوك" ومقيم بدائرة القسم، متوفى أثر إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمدعو"ع.س.م" 19 سنة، عاطل، بسبب خلافات حول قيمة هاتف محمول قام المتهم ببيعه للمجني عليه، تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
العراق
تايبيه
0
x
13:40
0
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status