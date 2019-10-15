بسبب هاتف محمول.. عاطل يقتل سائق "توك توك" بالمطرية

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تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفي المطرية التعليمي تفيد استقبالها المدعو"ا.س.ب" 26 سنة، سائق "توكتوك" ومقيم بدائرة القسم، متوفى أثر إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمدعو"ع.س.م" 19 سنة، عاطل، بسبب خلافات حول قيمة هاتف محمول قام المتهم ببيعه للمجني عليه، تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

