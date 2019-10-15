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رئاسية تونس 2019: رسالة تهنئة من الرئيس الإيطالي لقيس سعيّد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
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رئاسية تونس 2019: رسالة تهنئة من الرئيس الإيطالي لقيس سعيّد
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مروى الجلاصي
 
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بدأ رئيس تونس الجديد قيس سعيّد، في تلقّي عديد التهنئات الدولية من مختلف قادة دول العالم إثر فوزه بالإستحقاق الإنتخابي الأخير، حيث توجّه له الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا برسالة تهنئة.

وقام ماتاريلا بتهنئة سعيّد باسم الدولة الإيطالية، معبّرا عن تمنياته له بالنجاح في مهامه على رأس الدولة. كما ذكّر بعمق العلاقة بين البلدين وعبر عن ثقته من تعميق هذه العلاقة الثنائية الجيدة  خلال الفترة الرئاسية لقيس سعيد.

ويجدر التذكير، بأنه قد أُجري يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية، والتي تمكّن فيها المترشح المستقلّ الأستاذ قيس سعيّد من الفوز بكرسي الرئاسة، إثر حصوله على 2777391 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي رئيس حزب 'قلب تونس' على 1042894 أي بنسبة 27.29 بالمائة.
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