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شاهد.. SpeedKore تجري تعديلات شرسة على سيارة "دودج تشارجر"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
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شاهد.. SpeedKore تجري تعديلات شرسة على سيارة دودج تشارجر
شعار دودج - صورة أرشيفية
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كشفت SpeedKore عن صورة تشويقية لنسخة دودج تشارجر مدعلة، وتظهر الصورة هيكل السيارة العريض، مقدمة من الكربون فايبر، وعجلات فائقة الأداء. وقامت شركة التعديل باستبدال محرك السيارة بمحرك مشتق من ديمون, وحسب التوقعات فربما تصل قوة المحرك الجديد إلى 1,202 حصان استناداً إلى فئة خاصة من تشالنجر ديمون بمحرك من تعديل SpeedKore، وستعمل السيارة بالدفع الكلي للعجلات.

ستكشف الشركة عن تعديلها بالتفصيل في معرض سيما للسيارات المعدلة. مؤكد ستلفت الأنظار والعدسات حينها.
شاهد.. SpeedKore تجري تعديلات شرسة على سيارة "دودج تشارجر"
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