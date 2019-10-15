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سقوط عامل وبحوزته 57 قطعة أثرية في أسيوط

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
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سقوط عامل وبحوزته 57 قطعة أثرية في أسيوط
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط وبحوزته 57 قطعة أثرية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بحيازة بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته (عدد 57 قطعة أثرية) وذلك على النحو التالي:
 
عدد ( 48 ) عملة برونزية مختلفة الأحجام ( ترجع للعصر اليوناني الروماني ).
عدد ( 5 ) تمثال أوشابتي من الحجر مختلفة الألوان ( ترجع للعصر الفرعوني).
تمثال فخار له رأس على شكل طائر ( يرجع للعصر الفرعوني ).
تمثال فخار نصفه العلوى لسيدة ( يرجع للعصر الفرعوني ).
نصف علوي لتمثال فخاري كرأس وجسد إمرأة بدون قاعدة ( يرجع للعصر الفرعوني ).
رأس تمثال فخاري لسيدة تحمل على رأسها تاج ( يرجع للعصر الفرعوني ).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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