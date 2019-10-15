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عاجل.. مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث تصادم بالشروق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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عاجل.. مصرع طفلة وإصابة آخرين في حادث تصادم بالشروق
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محمد جابر
 
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لقيت طفلة مصرعها وأصيبت طفلتان وشخصان آخران، إثر حادث تصادم سيارتي ملاكي بسبب السرعة الزائدة أمام أكاديمية الشروق بمدينة الشروق، صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين للمستشفي.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بين سيارة جيب وسيارة ملاكي وانقلاب السيارة الجيب وذلك بمدينة الشروق أمام الأكاديمية، وبالقرب من الجامعة البريطانية.

وبالمعاينة تبين أن السيارة الملاكي كان يستقلها 3 فتيات أطفال كانوا بصحبة والدتهم أثناء توصيلها لهم إلى المدرسة، واصطدمت بهم سيارة جيب أعلى الطريق ما أدى إلى تهشم السيارة الملاكي وانقلاب السيارة الجيب، نتج عن الحادث مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات متأثرة بإصابتها، وكذلك إصابة طفلتين آخرتين وشخصين.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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