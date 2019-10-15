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فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
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فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في القمة
فايلر
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علي نبوي
 
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المهاجم الذي سيقود هجوم الفريق الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويُفضل المدرب السويسري استمرار الاعتماد على النيجيري جونيور أجاي في مركز خط الهجوم بعدما قدم مستوى مميز للغاية في المباريات التي لعبها مع الفريق في هذا المركز.

ونجح أجاي في إحراز هدفين في الدوري خلال 3 مباريات لعبها مع الفريق في الدوري.

ويرفض فايلر فكرة الدفع بصلاح محسن أو وليد أزارو في التشكيل الأساسي أمام الزمالك، مفضلا الاعتماد على أجاي، مع بقاء الثنائي على دكة البدلاء كورقة رابحة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 9 نقاط جمعهم بالفوز في 3 مباربات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، فيما يأتي الزمالك الرابع برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد بيراميدز والمقاولون العرب.
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