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القوات التركية تشن قصفا عنيفا على بلدة رأس العين الحدودية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
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القوات التركية تشن قصفا عنيفا على بلدة رأس العين الحدودية
القوات التركية
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وكالات
 
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شنت القوات التركية، صباح اليوم الثلاثاء، قصفًا عنيفًا على بلدة رأس العين الحدودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أفاد إعلام النظام السوري، بأن القوات التركية دخلت مقر الأمن العام في تل أبيض، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الجوي التركي استهدف مدخل مدينة تل أبيض من جهة الرقة، وذلك بالتزامن مع مرور سيارات لوفود عشائرية ومدنية قادمين من الرقة إلى تل أبيض للمشاركة في اعتصام "خيمة الدروع البشرية"، استنكاراً للعملية العسكرية التركية على المنطقة، مما أدى لسقوط جرحى في صفوف القافلة، عقبه قصف بري من قبل القوات التركية استهدف ساحة الاعتصام، وأدى إلى سقوط جرحى في صفوف المعتصمين.

 

كذلك أشار المرصد إلى أن القوات التركية تمكنت من بسط سيطرتها على قرية يابسة الواقعة غرب تل أبيض بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بغطاء بري وجوي، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور في المنطقة، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

 

 عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

 

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

 

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