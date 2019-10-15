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موعد مباراة فلسطين ضد السعودية 15 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
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موعد مباراة فلسطين ضد السعودية 15 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة
فلسطين ضد السعودية
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محمد أيمن
 
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 تقام اليوم الثلاثاء مباراة فلسطين ضد السعودية والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تقام في قطر لحساب الجولة الرابعة الرملحة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالمنتخبين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء مباشرةً والقنوات الناقلة .

 

وقبل المباراة يبحث المنتخب الفلسطيني عن تحقيق فوزه الأول على الخضر حيث فرض المنتخب السعودي أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهات المنتخبين بتفوقه في خمسة مباريات مقابل ثلاثة تعادلات فيما لم يتذوق منتخب فلسطين الفوز في أي لقاء .

 

وكانت آخر مباراة بين المنتخبين قد إنتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان لحساب مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا .

 

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب السنغافوري فيما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بثلاثة نقاط .

 

ولن تكون مباراة اليوم سهلة حيث سيفتقد منتخب فلسطين خدمات الثنائي محمد درويش للإيقاف وعدي الدباغ هداف الفريق بسبب الإصابة .

 

ويتسلح منتخب فلسطين بملعبه البيتي والذي لم يخسر عليه أي لقاء من قبل منذ تم إعتماده بل إنتهت جميع المباريات التي لعبها عليه بالفوز أو التعادل ولم يحدث وأن خسر من قبل .

 

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية اليوم الثلاثاء

 

تقام مباراة المنتخبين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد السعودية على الهواء مباشرةً

 

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً بين المنتخبين عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الآسيوية .

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