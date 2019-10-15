نشرة مرور "الفجر": كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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ظهرت كثافات مرورية بشوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية، الأوتوستراد القادم من حلوان ومايو ومتجه إلى المعادي بسبب حادث تصادم، كسر ماسورة مياه بطريق مجري العيون للقادم من مناطق بيرم التونسي باتجاه صلاح سالم وعين الصيرة، طريق مدينة الشروق بسبب حادث تصادم عند أكاديمية الشروق، شارع السودان المتجه من كوبري فيصل نحو ميدان لبنان حيث ظهرت الكثافات بصورة كبيرة أمام مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع مراد، محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان حيث ظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق ناهيا، محور جوزيف تيتو اتجاه كوبري السندباد، كوبري أكتوبر وكوبري مايو كثافات متحركة، الدائري القادم من الزراعي المتجه لنفق السلام الكثافات أعلى مسطرد والمرج.