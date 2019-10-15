برشلونة يضرب أحلام نيمار في العودة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
ينوي نادي برشلونة الإسباني التراجع عن فكرة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.
وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن النادي الكتالوني يفكر جديًا في التراجع عن فكرة ضم اللاعب البرازيلي في ظل كثرة إصاباته
وكشفت صحيفة "الموندو يبورتيفو" الإسبانية عن أن هناك عدة أسباب لتراجع برشلونة عن ضم نيمار، والتي في مقدمتها أن برشلونة يرى جلب اللاعب البرازيلي يعيق تقدم أنسو فاتي والأفضل استثمار مبلغ ضخم لشراء مهاجم 9.
وأضافت الصحيفة أن كثرة الإصابات التي يتعرض لها نيمار حيث تعرض للإصابة مع البرازيل وسيغيب لمدة ٤ أسابيع ووجود أنسو فاتي للطرف الأيسر والحاجة لمهاجم جميعها عوامل ضد محاولة برشلونة استعادة نيمار الفترة المقبلة.
Advertisements
- أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو
- 5 أسباب تدفع برشلونة لعدم التعاقد مع نيمار
- نجم جديد يُهدد حلم عودة "نيمار" إلى برشلونة
- أهم اخبار برشلونة: ثنائي ليفربول يشعلان الحرب بين الريال والبرسا.. وخطوة جديدة تقرب "ميسي" من الرحيل وبشري سارة
- كيف خدع برشلونة الجميع طوال الميركاتو الصيفي ؟
- أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة
- فاتي وشقيق ميسي.. 5 أسباب تقضي على حلم "نيمار" في برشلونة
- برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.. التاريخ يغازل أنسو فاتي
- أخبار برشلونة: نيمار يخون برشلونة مجددًا وصدمة مُدمرة بسبب ميسي وخليفة فالفيردي يطلب ضم هذا اللاعب وصفقة كبري على الطريق
- أخبار برشلونة: الكشف عن تفاصيل عقد ميسي وتحديد بدلاء سواريز والتخلي عن الصفقة الكبري وفالفيردي يطالب ببيع نجم البرسا
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة برشلونة الدوري الاسبانيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر