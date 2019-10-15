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أول رد فعل من محمد صلاح بعد صوره مع أليساندرا أمبروسيو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
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أول رد فعل من محمد صلاح بعد صوره مع أليساندرا أمبروسيو
محمد صلاح
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رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشكل غير مباشر على ما يثار عن أزمته مع زوجته "أم مكة" بعد صوره مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو وذلك من خلال تعليقه على كوميك أم مكة من خلال  أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


ونشر أحد المتابعين كوميك موجهًا فيه الكلام لزوجة محمد صلاح جاء فيه: "الوووو أم مكة ؟؟ أبو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بايده كدا قالي يعني مش همه!".


ورد محمد صلاح صلاح على كوميك أم مكة بإيموشن "ضحك" ليلقى هذا الرد متابعة واسعة على تويتر.


وظهر محمد صلاح في إعلان لمجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو مما أثار الجدل.

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