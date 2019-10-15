الأرقام القياسية تبحث عن كريستيانو رونالدو

أبدى كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020 وذلك رغم الخسارة 2-1.









وقال رونالدو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".













وأضاف رونالدو: "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن.. كل ما حققته من أرقام قياسية و هناك أشخاص ساعدوني في ذلك".













وتابع الدون: "في أوكرانيا فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت.. الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني".



