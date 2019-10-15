ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرقام القياسية تبحث عن كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
Advertisements
الأرقام القياسية تبحث عن كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أبدى كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020 وذلك رغم الخسارة 2-1.


وقال رونالدو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".



وأضاف رونالدو: "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن.. كل ما حققته من أرقام قياسية وهناك أشخاص ساعدوني في ذلك".



وتابع الدون: "في أوكرانيا فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت.. الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني".


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري الايطالي اخبار رونالدو اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status