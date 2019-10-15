كلية الأثار بجامعة القاهرة تنظم محاضرة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر





المحاضرة تأتي بعنوان "دور المؤسسة العسكرية في حماية الشعب المصري عبر العصور".





ويلقي المحاضرة اللواء أركان حرب فؤاد فيود، يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.





تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، محاضرة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون لانتصارات اكتوبر المجيدة.