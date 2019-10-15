ترتيب الأفلام في شباك تذاكر السينما الأمريكية

احتفظ فيلم الحركة والجريمة (الجوكر) للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 55 مليون دولار.





والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.





”عائلة ادامز“

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”عائلة ادامز“ (ادامز فاميلي) بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار.





”رجل الجوزاء“

وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد ”رجل الجوزاء“ (جيميني مان) بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلايف أوين ومن إخراج أنج لي.









”رجل الثلج“

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة ”رجل الثلج“ (أبومينابول) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 6.2 مليون دولار.









داونتاون ابي

كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.



