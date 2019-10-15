ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رونالدو: ذكري الهدف الـ700 مريرة بالنسبة لي.. تعرف علي السبب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:54 ص
Advertisements
رونالدو: ذكري الهدف الـ700 مريرة بالنسبة لي.. تعرف علي السبب
رونالدو
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
عبر أسطورة المنتخب البرتغالي نجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي خسرها البحارة (1-2).

وأعلن رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "إنها لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".

وأوضح أسطورة ريال مدريد: "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن، وأنا فخور بالفريق".

وتابع نجم مانشستر يونايتد الأسبق: "أرقامي القياسية؟ كل ما حققته هناك أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في الوصول لهذه الأرقام المُثيرة للإعجاب".

وواصل صاروخ ماديريا: "آخر مرة لعبت فيها هنا (في أوكرانيا) فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت، واليوم لعبنا جيدًا لكننا لم نتمكن من الفوز".

وأردف كرستيانو: "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني، وليس لديَّ ذلك الهوس".

وأنهي رونالدو: "تسمية ملعب سبورتنج لشبونة باسمي؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر كرستيانو رونالدو الهدف 700 2017
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status