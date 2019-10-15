رونالدو: ذكري الهدف الـ700 مريرة بالنسبة لي.. تعرف علي السبب

عبر أسطورة المنتخب البرتغالي نجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي خسرها البحارة (1-2).





وأعلن رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "إنها لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".





وأوضح أسطورة ريال مدريد: "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن، وأنا فخور بالفريق".





وتابع نجم مانشستر يونايتد الأسبق: "أرقامي القياسية؟ كل ما حققته هناك أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في الوصول لهذه الأرقام المُثيرة للإعجاب".





وواصل صاروخ ماديريا : "آخر مرة لعبت فيها هنا (في أوكرانيا) فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت، واليوم لعبنا جيدًا لكننا لم نتمكن من الفوز".





وأردف كرستيانو: "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني، وليس لديَّ ذلك الهوس".





وأنهي رونالدو: "تسمية ملعب سبورتنج لشبونة باسمي؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".



