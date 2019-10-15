مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 2019 بث مباشر

تقام بعض المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي إيطاليا، وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا، ومباراة فلسطين ضد السعودية، والبحرين أمام إيران، وقطر ضد عمان في تصفيات آسيا المزدوجة، ومباراتي الجزائر، والمغرب الودية، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

تنطلق العديد من المواجهات الهامة في الجولة الثامنة بتصفيات أمم أوروبا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





ليشتنشتاين x إيطاليا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.





اليونان x البوسنة والهرسك، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.





السويد x إسبانيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.





جزر فاروه x مالطة، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





رومانيا x النرويج، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





جبل طارق x جورجيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





الكيان الصهيوني x لاتفيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





سويسرا x إيرلندا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.









مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المزدوجة

تنطلق العديد من المواجهات الهامة في الجولة الرابعة بتصفيات آسيا المزدوجة، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

كوريا الشمالية x كوريا الجنوبية، تقام المباراة في تمام العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.





كمبوديا x العراق، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 2.





تايبيه x أستراليا، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.





تايلاند x الإمارات، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





الفلبين x الصين، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.





طاجيكستان x اليابان، تقام المباراة في تمام الثانية والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





فلسطين x السعودية، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





سريلانكا x لبنان، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 3.





سوريا x غوام، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD2.





الأردن x نيبال، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 3.





البحرين x إيران، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة البحرين الرياضية HD 1.





قطر x عمان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.









مواعيد مباريات اليوم "وديًا"

تنطلق العديد من المواجهات الودية الهامة خاصة للمنتخبات العربية، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

تشيلي x غينيا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





المغرب x الجابون، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.





الجزائر x كولومبيا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الجزائرية الثالثة.