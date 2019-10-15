عاجل.. مفاجآت وكواليس جديدة عن مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019.. تعرف على حقيقة توظيف 120 ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إطلاق بوابة إلكترونية تحمل اسم " egmoe " وذلك للتوظيف بالوزارة، في إطار تعيين 120 ألف معلم في وظائف مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019 .



