عاجل.. مفاجآت وكواليس جديدة عن مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019.. تعرف على حقيقة توظيف 120 ألف معلم
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إطلاق بوابة إلكترونية تحمل اسم "egmoe" وذلك للتوظيف بالوزارة، في إطار تعيين 120 ألف معلم في وظائف مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن البوابة ستكون متاحة لمن يريد التعاون مع الوزارة، وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من "معلمين - إداريين - عمال"، شهدت البوابة الإلكترونية "egmoe" لتسجيل في وظائف مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019، إقبال كثيف من المواطنين للتقديم في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019، وفيما يلي نستعرض معكم شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019.
سجل في مسابقة وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك "egmoe" من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة
شروط وظائف مسابقة وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019
- حصول المتقدم على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.
- لا تنطبق شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 على شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد".
- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.
- يجب أن يكون المتقدم من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.
الأوراق المطلوبة في التقدم بوظائف مسابقة وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019
- أصل المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان وظائف وزارة التربية والتعليم 2019.
- صحيفة الحالة الجنائية "فيش".
- شهادة القيد العائلي.
- شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث .
- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.
طريقة التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر "egmoe"
وعن طريقة التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019، تم فتح رابط البوابة الإلكترونية "egmoe" لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية الأربعاء الماضي، ويمنك التسجيل في وظائف التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم عبر اللينك التالي: اضغط هنا.
المقبولين في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019
صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم للمعلمين مؤخرًا بأن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019 لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، لافتا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا وظيفيًا (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات.
وتابع إنه سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، في وظائف التربية والتعليم.
"التعليم" تنفي إعلانها مسابقة لتعيين المعلمين
من جانبه، أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الدكتور محمد عمر، عدم إعلان الوزارة أي مسابقة لتعيين المعلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة من جانب جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم على البوابة "egmoe" لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، وتسجل بيانات المتقدمين وتحللها، ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام المقبلة.
ووجه نائب وزير التعليم، رسالة لكل من سجل بياناته على البوابة الإلكترونية: طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 ايّام، أصبحت مؤهل للعمل بعد استيفاء الشهادات المهارية، وبعد ذلك سيتم التكليف بالعمل، أما الآن أو خلال العام الجاري أو خلال الأعوام المقبلة حتى 2022.
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