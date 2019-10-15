نجم ليفربول جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تلقي ليفربول لأنباء سارة قبل مواجهته المرتقبة مع مانشستر يونايتد الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.





وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر أصبح جاهزًا لخوض القمة المرتقبة عقب تعافيه من إصابته بشكل نهائي أثناء فترة التوقف الدولية الحالية.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي ولم يعاني خلاله من أي انتكاسات.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أليسون غاب عن صفوف ليفربول منذ تعرضه للإصابة أمام نورويتش سيتي في الأسبوع الأول من البريميرليج.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيكر أصبح جاهزا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي من الإسباني أدريان الذي لعب دورًا هامًا في بداية ليفربول الرائعة للموسم الحالي والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.





وأكدت الصحيفة البريطانية أيضًا جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي الشمال الغربي في إنجلترا وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولية الحالية.





وصرح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بالأمس أن مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهم لأي فريق في العالم، كما نفى رغبته في منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.





وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نيمار لاعب رفيع المستوى وسيكون ضروريًا في أي فريق في العالم يلعب له".





وأضاف:"أعتقد أن نيمار يمكنه أن يكون الأفضل في العالم في أي فريق".





وعن ليونيل ميسي، قال بيكر:"الحقيقة أن ميسي لعب مباراة جيدة وسجل هدفين في مباراة الذهاب في برشلونة لكن في المقابل تمكنت من إيقافه في الكثير من اللحظات المهمة بلقاء العودة في ليفربول".





وتابع :"ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لكني لا أفكر في منافسته فقط".



