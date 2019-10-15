ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ليفربول جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
Advertisements
نجم ليفربول جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد
لاعبي ليفربول
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تلقي ليفربول لأنباء سارة قبل مواجهته المرتقبة مع مانشستر يونايتد الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر أصبح جاهزًا لخوض القمة المرتقبة عقب تعافيه من إصابته بشكل نهائي أثناء فترة التوقف الدولية الحالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي ولم يعاني خلاله من أي انتكاسات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أليسون غاب عن صفوف ليفربول منذ تعرضه للإصابة أمام نورويتش سيتي في الأسبوع الأول من البريميرليج.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيكر أصبح جاهزا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي من الإسباني أدريان الذي لعب دورًا هامًا في بداية ليفربول الرائعة للموسم الحالي والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أيضًا جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي الشمال الغربي في إنجلترا وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولية الحالية.

وصرح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بالأمس أن مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهم لأي فريق في العالم، كما نفى رغبته في منافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.

وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نيمار لاعب رفيع المستوى وسيكون ضروريًا في أي فريق في العالم يلعب له".

وأضاف:"أعتقد أن نيمار يمكنه أن يكون الأفضل في العالم في أي فريق".

وعن ليونيل ميسي، قال بيكر:"الحقيقة أن ميسي لعب مباراة جيدة وسجل هدفين في مباراة الذهاب في برشلونة لكن في المقابل تمكنت من إيقافه في الكثير من اللحظات المهمة بلقاء العودة في ليفربول".

وتابع :"ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لكني لا أفكر في منافسته فقط".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجم ليفربول جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد مرتضي صلاح اليسون
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
-
x
13:30
-
العراق
تايبيه
-
x
13:40
-
أستراليا
تايلاند
-
x
14:00
-
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status