نجم أياكس يقترب من ريال مدريد وشرط وحيد يعطل الصفقة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
اقترب نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن هناك شرط وحيد يعطل إتمام الصفقة.
فان دي بيك يقترب من ريال مدريد
وأكدت صحفية "ماركا" الإسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
خطوة وحيده تعطل انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد
وأشارت الصحيفة إلى أن فان دي بيك كان سينضم إلى ريال مدريد هذا الموسم مقابل حوالي 50 مليون يورو ولكن أوقف زيدان الصفقة أملا في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد لديه اتفاق بالفعل مع نادي أياكس على ضم فان دي بيك الشتاء القادم أو الصيف ولكن الأمر يتوقف على قرار زيدان.
مشاركات فان دي بيك مع أياكس هذا الموسم
وقد شارك فان دي بيك في 20 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.
Advertisements
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يهزم برشلونة ويحسم صفقته الثانية وزيدان يرفض رحيل نجم الريال
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. زيدان يطرد نجمي الملكي و75 مليون يورو لضم نجم يوفنتوس
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. رونالدو يعلق على عودته للملكي وبيريز ينهي الصفقة الخيالية للريال
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الريال يترك صفقة القرن لبرشلونة والاقتراب من حسم الصفقة السادسة في الميركاتو
- أخبار ريال مدريد اليوم: أزمة كبري في الريال والصفقة المُعقدة تقترب من سانتياجو برنابيو وقرارًا بالإبقاء على النجم الجديد
- أخبار ريال مدريد اليوم: الصفقة الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل وبشري سارة بشأن ضم حلم زيدان
- قرار ناري من ريال مدريد بشأن الصفقة المنتظرة
- أخبار ريال مدريد: الريال يتجه لصفقة مفاجئة بعيدا عن نيمار وتعطيل صفقة بيريز والبرسا يخطف هدف زيدان
- أخبار ريال مدريد: الريال يستعد لحسم 3 صفقات وصفقة تبادلية كبري وأزمة قبل الكلاسيكو و3 خارج الريال بأمر زيدان
- ريال مدريد يستغل انسحاب مانشستر يونايتد ويسعى لضم نجم آياكس
المزيد عن: ريال مدريد دي ليخت برشلونة اياكستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر