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مركز شباب المقطم يهنيء منى عثمان بالحصول على الدكتوراة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
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مركز شباب المقطم يهنيء منى عثمان بالحصول على الدكتوراة
لقطة من الحفل
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يتقدم مركز شباب المقطم بخالص التهنئه للدكتورة منى عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة،، لحصولها على الدكتوراة.

 بعد مناقشة رسالتها تحت اشراف ومناقشة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
والدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية اسيوط، ونائب رئيس اتحاد الكرة، وبحضور الدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

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