عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك: لسانك حصانك إن صنته صانك

علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على البيان الذي أصدره مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وصرح القيعي عبر قناة الأهلي: "أنت تشتكي على الرحب والسعة، تُسأل ونُسئل، ولابد من فرض سيادة القانون على الجميع، لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته أهانك".





وسئل القيعي محمود الخطيب رئيس الأهلي: "(هتكسفه في الآخر وهتكسفه أمام المنبهرين به)، أنت ترد بترفع ومسؤولية، لا التحفيل جيد ولا السعي للانتقام جيد، الانتقام هو الحفاظ على القيمة لأن هذا يضايق الذي يستفزك".





وتابع القيعي : "التطوع بالشر ليس مبدأ، ساعات الكلب يكون أحسن منك".





وتحدث القيعي عن مباراة القمة المنتظرة: "نحن سنتعامل وكأن القمة في موعدها إلى أن يأتينا جديد، ونحن مستعدون للعب في برج العرب وبدون جمهور من أجل انتظام المسابقة".





وأوضح القيعي: "ننتظر موقف اتحاد الكرة، ونطالب الجهات الأمنية بالمساعدة في انتظام المسابقة بجدول منضبط، وفي انتظار القرار النهائي".





وأضاف مستشار لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي : "حسام غالي لو استمر في الإدارة كما هو وعاد إلى بيته وقدم الأداء الذي يمثل القيم وشديد الصرامة سيكون أمرا جيدا".





وإستطرد القيعي: "مثلًا الناس سعداء بـ فايلر لأنه شديد جدًا ولكن ليس عنيفا ويجعلك تنتظر كلمته، ونحن نفتقد القدوة مثل هؤلاء".





وإختتم عدلي القيعي تصريحاته: "أثق في جمال الغندور أنه سيجلب طاقم تحكيم جيد لمباراة القمة يليق بالمواجهة ويليق به هو شخصيًا".



