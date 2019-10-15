بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو رغم وصوله إلى الهدف رقم 700

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي رسميا إلى هدفه رقم 700 خلال مسيرته الكروية اليوم الإثنين 14 أكتوبر.





أوكرانيا تساعد رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 700

وقد وسجل رونالدو هدفه ال700 في مرمى منتخب أوكرانا منذ قليل في المباراة التي انتهت بهزيمة البرتغال بهدفبن مقابل هدف ضمن تصفيات يورو 2020.





ميسي يتفوق على رونالدو





ويتبقى للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين والمنافس التقليدي لرونالدو فقط 28 هدف ليصل إلى هدفه رقم 700 على الرغم من أنه لعب عدد مباريات أقل من رونالدو بحوالي 146 مباراة.





مفارقة بين مشاركات ميسي ورونالدو طوال مسيرتهم





ويستعرض موقع "الفجر" مقارنة بين مشاركات رونالدو وميسي والأهداف التي سجلوها كالآتي:





مشاركات رونالدو





خاض كريستيانو رونالدو 974 مباراة طوال مسيرته الكروية وقد ساهم خلالها في 919 هدف حيث سجل 700 هدف وصنع 219 هدف آخرين.





مشاركات ميسي





فيما شارك ليونيل ميسي في 828 مباراة خلال مسيرته الكروية حتى الآن وساهم خلالهم في 946 هدف حيث سجل 672 هدف وصنع 274 هدف.





ولازال هذا الثنائي حتى الآن يقدمون كل ما لديهم إلى انديتهم ومنتخباتهم ويساهمون في إمتاع جماهير كرة القدم على الرغم من تجاوزهم سن الثلاثين.





موعد مباراة رونالدو القادمة مع يوفنتوس





ومن المتوقع أن يخوض رونالدو أول مباراة له مع نادي يوفنتوس عقب انتهاء فترة التوقف الدولي يوم السبت القادم ضد نادي بولونيا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.



