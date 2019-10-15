رئاسية تونس 2019: هكذا هنّا عبد الفتاح السيسي رئيس تونس الجديد..

أُجري يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية، والتي تمكّن فيها المترشح المستقل الأستاذ قيس سعيّد من الفوز بكرسي الرئاسة، إثر حصوله على 2777391 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي رئيس حزب 'قلب تونش على 1042894 أي بنسبة 27.29 بالمائة.





وقد تلقّى رئيس تونس الجديد عديد التهنئات الدولية، حيث هنّأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنتخب قيس سعيد، وكتب السيسي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم".





و يشار إلى أنه بمجرّد إعلان ما نتجت عنه إستطلاعات الرأي حول ما آلا إليه الدور الثاني من الرئاسية التونسية، قام عدد كبير من المواطنين من التجّمع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، إحتفالا بفوز المترشح المستقل الأستاذ قيس سعيّد.