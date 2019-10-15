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أهداف مباراة فرنسا وتركيا في تصفيات اليورو 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
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أهداف مباراة فرنسا وتركيا في تصفيات اليورو 2020
فرنسا وتركيا
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نجح منتخب تركيا في العودة من العاصمة الفرنسية باريس، بتعادل مثير أمام الديوك الفرنسية بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو.

ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف أوليفيه جيرو في الدقيقة 76، إلا أن كان إيهان عدل النتيجة في الدقيقة 82 برأسية رائعة.

وبهذا التعادل حصد كل من منتخب فرنسا ونظيره التركي نقطة رفعت رصيدهما إلى 19 إلا أن الديوك يحتلون الصدارة بفارق الأهداف.


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