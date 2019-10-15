"الراجل الفرفوش رزق".. مصطفى فهمي وخالد الصاوي الأبرز

1- مصطفي فهمي



2- "أحمد وعلا" الكابل الفرفوش

"قولتلها أنا أول مرة أشوفك حلوة كده بقيت مبسوط وبقول للمصورين صوروها ياجماعة شايفين حلوة إزاي".. هكذا عبر أحمد داوود عن سعادته بزوجته علا رشدي خلال إحدة البرامج التليفزيونية أثناء ظهورها بتحدي البدلة معه.



وصنع الثنائي حالة من البهجة أثناء ظهورهم في مهرجان "الجونة السينمائي" آخرهم ظهورهم في أغنية "سقفة" والتي تعتبر أغنية الختام، وأصبح "داوود" مثال للزوج الفرفوش.



ووصف مستخدمي مواقع السوشيال ميديا ظهورهم بـ"الكابل الفرفوش رزق" بالرغم من اعترافهم بوجود عدد من المشاكل بينهم أوقات العصبية ولكنهم يحاولا انهاء الخلاف سريعا.



3- خالد الصاوي

يتمتع الفنان خالد الصاوي بحس الفكاهة، فكثيرا ما ينشر فيديوهات وصور له يمازح بها متابعيه.



قام "خالد" ، بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه يرقص علي إحدي الأغاني.



وأرفق "الصاوي" الفيديو بتعليق: "فرفوش بيحب الفرفشه وعملت أكونت للفرفشه"، ليعلن علي حساب أخر له للفرفشه علي حد قوله



مؤخرا شارك "الصاوي" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



4- محمود البزاوي ونجله أكرم

أثارت تغريدانهم العديد من تسجيلات الإعجاب وعلامات التعجب من المتابعين عبر الإنترنت، وتفاعل متابعو الفنان بالكثير من التعليقات التي جاء أبرزها: "احنا عندنا بيقولوا كلمتين.. انتو جيل بايظ"، الأب الفرفوش رزق"، الراحة طلع ليها معايير تانية خالص".



وكانت قد أثارت تغريدة للفنان محمود البزاوي، سخرية رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بعد تعليقه على "تويتة" نجله بطريقة مضحكة.



وشارك البزاوي، تغريدة نجله أكرم، والتي قال فيها: "أبويا قالهالى زمان مرة اتعب وانت صغير، تستريح وانت كبير، ولما كبرت قولتله أنا ليه ما ارتحتش؟، قالى ما انتا لسه صغير، وقعد يضحك ضحكات شريرة"، ليعلق الفنان محمود قائلا "شربتها يا كروديا".







"الراجل الفرفوش رزق".. جملة يردده دائمًا رواد موقع التواصل الاجتماعي حيث تتمني دائما الفتيات شريك حياة يمتاز بخفة دم، وتعتبرها من أهم الصفات في شريك حياتها، والفترة الأخيرة شارك عدد كبير من الفنانين فيديوهات من حياتهم الشخصية مما جعل الجمهور يشارك الفيديوهات او الصور بهذه الجملة، وكان آخرهم "مصطفي فهمي" اثناء حفل زفاف ابنته وايضا صورة له مع زوجته الإعلامية فاتن موسي، ويرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانين الفرفوشين:احتفل النجم مصطفى فهمى، بحفل زفاف ابنته دينا في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، ونشرت زوجة مصطفى فهمي الإعلامية فاتن موسي عددًا من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف لتشارك أصدقاءها ومتابعيها فرحتهما بالزفاف.مصطفى فهمي يجمعه قصة حب مع زوجته فاتن موسى، وهذا ما يظهر بوضوح في صورهما سوياً في المناسبات المختلفة التي تجمعهما، حيث أن علاقتهما توجت بالزواج منذ أربع سنوات واحتفلا بذكرى زواجهما العام الماضي بحفل زفاف أقيم في لبنان.وكثيراً ما تحرص فاتن موسى على نشر صور رومانسية تجمعها بزوجها مصطفى فهمي على حسابها على انستقرام، فهي لا تتردد في التعبير عن حبها له بشكل علني.وأشارت زوجة مصطفى فهمي في لقاء مع انسيدر بالعربي بمزاح أنه "سي سيد" وليس كما يبدو أنه رجل مودرن وليبرالي، مشيرة إلى أنه يحاول كثيراً أن يفرض رأيه عليها سواء في ملابسها أو ديكور المنزل أو حتى وجهات السفر في الإجازات، إلا أنها تقاوم هذه التصرفات بقوة.وأضافت زوجة مصطفى فهمي أنهما من برج الأسد، وبينهما تفاهم كبير ويعرفان كيف يتعاملان سوياً، مازحة على الهواء بأنها ستظل تقاوم تصرفاته المتحكمة.